Exprivia: +13% per i ricavi del primo trimestre

Incremento di mezzo punto percentuale a Piazza Affari per Exprivia che sale a 1,25 euro (+0,48%). I primi tre mesi dell’esercizio si sono chiusi con ricavi per 36,8 milioni di euro, +13% rispetto a un anno prima, e un utile lordo di 1,6 milioni (0,04 nel primo trimestre 2016).



La posizione finanziaria netta risulta pari a -42 milioni, in incremento rispetto ai -35,8 di fine 2016 e ai -37 di un anno prima, “in massima parte – si legge nella nota della società - dovuto alle dinamiche di accesso al factoring pro-soluto e all’investimento nella società ACS”.