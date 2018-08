Eurizon: patrimonio in crescita nel semestre, +4% a a 311 miliardi

Alessandra Caparello 6 agosto 2018 - 14:43

MILANO (Finanza.com)

In crescita del 4% rispetto al 30 giugno 2017 il patrimonio gestito di Eurizon che tocca i 311 miliardi di euro. La società di asset management del Gruppo Intesa Sanpaolo specializzata nella gestione di prodotti e servizi per la clientela retail e istituzionale ha approvato i conti semestrali al 30 giugno confermando la validità della strategia di sviluppo e la solidità dei risultati societari, anche in un contesto caratterizzato da difficoltà e incertezze sui mercati finanziari.Il valore del patrimonio gestito al 30 giugno 2018 è pari a 311 miliardi di euro, in aumento del 4% rispetto a giugno 2017. L’utile netto consolidato (compreso l’utile di pertinenza di terzi) è pari a 237 milioni di euro (-1,9% rispetto al 1° semestre 2017). Escludendo il contributo straordinario derivante dalla cessione di Allfunds Bank - che ha impattato sull’utile del 1° semestre 2017 per 25,3 milioni di euro - il risultato netto a oggi presenta una crescita del 9,4%. Il margine da commissioni raggiunge i 360 milioni, in crescita del 12% sullo stesso periodo dell’anno precedente. La raccolta netta sul semestre è pari a 3,6 miliardi di euro.“I risultati conseguiti nel semestre confermano la solidità della nostra realtà - afferma Tommaso Corcos, Amministratore Delegato di Eurizon - nonostante le incertezze e le difficoltà sui mercati finanziari abbiano impattato significativamente sul settore dell’asset management. L’impegno della società verso il raggiungimento di importanti obiettivi di crescita - aggiunge Corcos - si conferma elevato sia in Italia sia all’estero. Stiamo aprendo nuove strutture commerciali in Europa. Oltre alla branch di Parigi, operativa dal 2015, è stata recentemente avviata una nuova struttura commerciale a Zurigo e potenziata la branch di Francoforte. Stiamo puntando a rafforzare la presenza sul territorio per essere più vicini nel dialogo con i nostri clienti, soprattutto nelle aree che consideriamo chiave per il nostro business".