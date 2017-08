Eurizon (Intesa Sanpaolo): utile balza a 241,8 mln di euro nel I semestre

Daniela La Cava 7 agosto 2017 - 10:52

MILANO (Finanza.com)

Eurizon, la società di gestione del risparmio del Gruppo Intesa Sanpaolo, specializzata nella gestione di prodotti e servizi per la clientela retail e istituzionale, ha chiuso il primo semestre del 2017 con un utile netto consolidato (compreso l'utile di pertinenza di terzi) pari a 241,8 milioni di euro, in aumento del 32% rispetto allo stesso periodo del 2016. Nel semestre in esame il margine da commissioni ha raggiunto i 321,9 milioni, con una crescita del 23% rispetto al primo semestre dell’anno precedente.La società ha inoltre fatto sapere che il valore del patrimonio ha raggiunto a fine giugno la soglia dei 300 miliardi di euro per la prima volta nella storia della società e ha registrato un aumento del 4% rispetto a fine 2016 (290 miliardi di euro) e del 9% rispetto al 30 giugno 2016 (276 miliardi di euro). Alla fine di giugno, nel complesso, i portafogli Pir di Eurizon raggiungono 1,2 miliardi di raccolta, costituiti per quasi 1 miliardo da fondi retail e per la parte restante da soluzioni per la clientela istituzionale.