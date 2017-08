Erg: utile netto ricorrente balza a 27 mln€ nel II trimestre, confermata guidance 2017

Daniela La Cava 10 agosto 2017 - 08:15

MILANO (Finanza.com)

Erg ha archiviato il secondo trimestre del 2017 con un utile netto ricorrente che è balzato del 59% a 27 milioni di euro contro i 17 milioni registrati nell'analogo periodo nel 2016. Il margine operativo lordo recurring è invece sceso del 3% a 107 milioni dai precedenti 111 milioni e il risultato operativo netto si è attestato a 43 milioni (-7%)."I risultati del secondo trimestre e più in generale del semestre sono decisamente soddisfacenti, in particolare se si considera che, oltre alle previste ricadute generate sia dalla riduzione della potenza eolica incentivata che dal mutato contesto regolatorio in Sicilia, sono perdurate condizioni anche in questo trimestre di scarsa idraulicità e ventosità", ha commentato Luca Bettonte, a.d. di Erg. Quanto alle previsioni per l'anno in corso, Bettonte ha dichiarato: "I risultati fin qui raggiunti ci permettono di confermare la guidance per il 2017 che prevede un margine operativo lordo di 430 milioni di euro ed un indebitamento netto di 1.450 milioni inclusivi di 140 milioni di investimenti, destinati soprattutto alla crescita nell’eolico all'estero, dove alla fine dell’anno entreranno in produzione i 48 MW in costruzione in Irlanda del Nord".