Erg: Mol cala del 7% nel primo trimestre 2017, risultato netto recurring sale a 61 mln di euro

Daniela La Cava 12 maggio 2017 - 08:38

MILANO (Finanza.com)

Nel primo trimestre dell'anno Erg ha visto i ricavi della gestione caratteristica attestarsi a 303 milioni di euro dai 295 milioni del primo trimestre 2016, "in presenza di minori produzioni più che compensate dall'incremento medio dei prezzi dell’energia", spiega la società in una nota. Nel periodo in esame il margine operativo lordo recurring è invece sceso del 7% a 151 milioni rispetto ai 163 milioni registrati nel primo trimestre 2016, mentre il risultato operativo netto recurring è stato pari a 90 milioni (99 milioni nei primi tre mesi dello scorso anno) dopo ammortamenti per 62 milioni. La società ha inoltre comunicato che il risultato netto di gruppo recurring, che non include gli utili (perdite) su magazzino, le poste non caratteristiche e le relative imposte teoriche correlate, è aumentato del 5% a 61 milioni di euro dai 57 milioni di un anno prima.