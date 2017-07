Eni: utile netto adj. semestrale vola a 1,21 mld€ da perdita

Daniela La Cava 28 luglio 2017 - 08:29

Ritorno all'utile per Eni nei primi sei mesi dell'anno. Il big energetico italiano ha archiviato il primo semestre con utile netto di 983 milioni di euro contro la perdita di 829 milioni di un anno prima. Su base adjusted, ossia al netto delle poste non ricorrenti, l'utile netto è balzato a quota 1,21 miliardi di euro contro il rosso pari a 315 milioni registrato nei primi sei mesi dell'anno. “Nel primo semestre dell’anno abbiamo ottenuto risultati eccellenti che confermano la bontà della nostra strategia", ha dichiarato Claudio Descalzi, a.d. di Eni, commentando i risultati diffusi stamattina. Descalzi ha inoltre fatto sapere che confermerà "la proposta al consiglio di amministrazione del 14 settembre di un acconto dividendo pari a 0,40 euro per azione".