Eni: utile 2017 balza a 3,43 miliardi di euro

Daniela La Cava 16 febbraio 2018 - 08:13

MILANO (Finanza.com)

Ilconsiglio di amministrazione di Eni ha approvato ieri i risultati consolidati dell’esercizio e del quarto trimestre 2017 (non sottoposti a revisione contabile). Il gruppo di San Donato milanese ha archiviato il 2017 con un utile netto di 3,43 miliardi di euro, in netto miglioramento rispetto alla perdita da 1,46 miliardi del 2016, mentre su base adjusted, ossia al netto delle poste non ricorrenti, i profitti sono balzati a quota 2,41 miliardi. L'utile operativo rettificato è invece volato a quota 5,80 miliardi di euro. L'indebitamento finanziario netto è sceso a quota 10,9 miliardi dai 14,78 miliardi del 2016. Osservando i risultati dell'ultimo trimestre dell'anno, Eni ha visto l'utile netto volare a 2,1 miliardi contro i 340 milioni dell'analogo periodo nel 2016, mentre su base adjusted i profitti sono saliti a quota 975 milioni, battendo il consensus Bloomberg fermio a 577 milioni.