Enel debole a Piazza Affari nonostante trimestrale in crescita

Daniela La Cava 9 maggio 2019 - 09:28

MILANO (Finanza.com)

Conti trimestrali in crescita per Enel, sostenuti dalle energie rinnovabili e le reti di distribuzione. Ieri a mercato chiuso il gruppo energetico italiano ha annunciato i risultati del primo trimestre 2019 che vedono i ricavi attestarsi a 20,9 miliardi di euro rispetto ai 18,95 miliardi registrati nel primo trimestre 2018 (+10,3%), con un utile netto ordinario di 1,16 miliardi che ha mostrato un aumento annuo dell'11,3 per cento. Il margine operativo lordo (Ebitda) ordinario si è attestato a 4,45 miliardi (+13,9%)."Nel primo trimestre 2019, abbiamo registrato ottimi risultati che confermano la traiettoria di crescita sinora perseguita e l’eccellente performance operativa registrata da tutte le unità di business", commenta Francesco Starace, amministratore delegato di Enel, sottolineando che "le energie rinnovabili, la cui capacità installata è aumentata di 800 MW nel trimestre, e le reti di distribuzione, favorite dall'integrazione di Enel Distribuição São Paulo, continuano ad essere il motore della nostra performance e hanno rappresentato il 70% dell'Ebitda ordinario di gruppo nel trimestre".Nonostante la trimestrale in crescita Enel non riesce a imboccare la strada dei rialzi a Piazza Affari: il titolo si mostra debole, lasciando sul terreno lo 0,27% a 5,561 euro.