Enel: Starace, solidi risultati ci permettono di confermare target 2018

Titta Ferraro 14 febbraio 2018 - 14:59

MILANO (Finanza.com)

"Siamo particolarmente soddisfatti dei risultati preliminari del 2017, conseguiti in un contesto che è rimasto sfidante per tutto l’anno. Questo dimostra che la diversificazione geografica e la corretta implementazionedi una strategia sostenibile e di lungo periodo ci hanno resi una organizzazione resiliente". Così l'amministratore delegato e direttore generale di Enel, Francesco Starace, in commento ai risultati preliminari 2017.In particolare, sottolinea Starace, l'ebitda ordinario e il livello di indebitamento netto registrano un miglioramento rispetto ai target annunciati lo scorso novembre, nonostante la ridotta disponibilità della risorsa idrica ed eolica durante l’anno. "I solidi risultati dell’esercizio 2017 - conclude Starace - ci permettono di confermare i target di piano per il 2018, continuando nell’implementazione della nostra strategia per gli anni 2018-2020".