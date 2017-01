Emak: +2,7% per il fatturato 2016, Pfn “in significativo miglioramento”

Luca Fiore 31 gennaio 2017 - 13:29

MILANO (Finanza.com)

Il fatturato consolidato del Gruppo Emak nell’esercizio 2016 si è attestato a 391,9 milioni, +2,7% rispetto ai 381,6 milioni del 2015. Le vendite del settore “Outdoor Power Equipment” sono risultate in crescita del 1,2%, il comparto “Pompe e High Pressure Water Jetting” è cresciuto del 3,2% mentre “Componenti e Accessori” ha segnato un +4,8%.



“La posizione finanziaria netta passiva è in significativo miglioramento rispetto a quella dell’esercizio precedente, per merito della buona generazione di cassa e dell’efficiente gestione del capitale circolante netto”, riporta la nota della società.



Sul listino di Piazza Affari il titolo segna un -0,44% portandosi a 0,915 euro.