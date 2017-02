Elica: perdita di 6,9 milioni nel quarto trimestre, -4,5% del titolo

Luca Fiore 13 febbraio 2017 - 16:57

MILANO (Finanza.com)

Nel corso del quarto trimestre 2016 il Gruppo Elica ha realizzato ricavi consolidati pari a 118,3 milioni di euro, in aumento del 4,4% rispetto allo stesso periodo del 2015, e un risultato netto negativo per 6,9 milioni, dai 3,7 milioni del quarto trimestre 2015.



In versione “normalizzata”, il risultato netto passa da +4,3 a - 2,1 milioni. La posizione finanziaria netta al 31 dicembre 2016, in debito per 60,8 milioni, si incrementa rispetto ai 53 milioni di fine 2015.



Sul listino milanese il titolo ELC passa di mano a 1,56 euro, il 4,48% in meno rispetto al dato precedente.