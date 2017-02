Edison: rosso di 389 milioni nel 2016, indebitamento in calo

Luca Fiore 14 febbraio 2017 - 11:39

MILANO (Finanza.com)

-5,36% sul listino milanese per le azioni Edison risparmio (0,7325 euro). Ieri la società ha annunciato di aver chiuso l’esercizio 2016 con un risultato netto negativo per 389 milioni, dai -980 milioni del 2015, e ricavi per 11,03 miliardi, in calo rispetto agli 11,31 di un anno prima.



Scende anche l’indebitamento finanziario netto, che al 31 dicembre 2016 si è attestato a 1.062 milioni, dai 1.147 milioni di fine 2015.