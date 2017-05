Edison: perdita primo trimestre scende a 19 milioni. Indebitamento sotto quota 1 miliardo

Luca Fiore 5 maggio 2017 - 19:39

MILANO (Finanza.com)

Edison ha chiuso il primo trimestre dell’anno con una perdita di 19 milioni di euro, dai -76 milioni di un anno prima “grazie – riporta la nota della società - al forte miglioramento dell’attività industriale”.



I ricavi sono passati da 3.026 a 2.798 milioni mentre il margine operativo lordo ha registrato un incremento del 33,1% a 229 milioni. L’indebitamento finanziario netto al 31 marzo 2017 è per la prima volta sceso sotto il miliardo di euro attestandosi a 934 milioni (1.062 a fine 2016).



“Tenuto conto degli effetti di stagionalità, Edison stima un Ebitda per il 2017 di almeno 650 milioni di euro, in linea con quanto già comunicato”.