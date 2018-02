Edison: nel 2017 la perdita si riduce a 176 milioni, Ebitda +23%

Valeria Panigada 15 febbraio 2018 - 09:03

MILANO (Finanza.com)

Edison ha chiuso il 2017 con una perdita netta di 176 milioni di euro, in miglioramento rispetto ai -389 milioni del 2016. Il risultato ha risentito del'attività di copertura su commodity e cambi e da alcune svalutazioni. L'Ebitda è cresciuto del 23% a 803 milioni, grazie all'incremento di tutte le aree di business, mentre i ricavi sono scesi da 11 a 9,9 miliardi a causa della contrazione dei ricavi della filiera energia elettrica. In miglioramento l'indebitamento a 116 milioni di euro da 1.062 milioni dell'anno prima. Guardando al futuro, Edison prevede che il margine operativo lordo del 2018 si collochi nell'intervallo tra 670 e 730 milioni di euro, in un contesto di mercato caratterizzato da uno scenario di prezzi e margini meno favorevole.