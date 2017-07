EI Towers: Ebitda adjusted 2017 potrebbe superare la guidance

Luca Fiore 25 luglio 2017 - 18:42

EI Towers ha chiuso il primo semestre con un risultato netto di 28,9 milioni di euro, +31,6% in più rispetto a un anno prima. +13% invece per l’Ebitda, salito a 65,7 milioni.“Considerando –riporta la nota diffusa dalla società - le operazioni di acquisizione di asset e società del business tower già effettuate nel periodo ed in programma nel secondo semestre, nonché sulla base dell’andamento ad oggi prevedibile della gestione, si ritiene di poter conseguire per l’intero esercizio un Ebitda Adjusted leggermente superiore alla guidance già comunicata al mercato”.