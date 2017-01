De’Longhi: fatturato 2016 in calo del 2,5%, fiducia su guidance Ebitda 2016

Luca Fiore 25 gennaio 2017 - 18:58

MILANO (Finanza.com)

Il Gruppo De’Longhi ha chiuso il 2016 con ricavi per circa 1.845 milioni, in leggera flessione rispetto al 2015 (-2,5%) e sostanzialmente stabili a cambi costanti (-0,2%). In crescita i ricavi del quarto trimestre, +1,4% a circa 686 milioni (+3% a cambi costanti).



“Siamo particolarmente soddisfatti della crescita dei ricavi nel quarto trimestre, che marcano una positiva inversione di tendenza e ci rendono fiduciosi di poter raggiungere la crescita dell’Ebitda prevista dalla nostra guidance 2016”, ha dichiarato l’amministratore delegato Fabio de’ Longhi.



Il management del Gruppo conferma inoltre, per il 2017, l’obiettivo di una crescita organica dei ricavi in area “mid single digit”.