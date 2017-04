Datalogic: nel I trimestre ordini cresciuti a doppia cifra

Valeria Panigada 26 aprile 2017 - 15:23

Datalogic ha chiuso il primo trimestre con ricavi di vendita pari a 141,5 milioni, in crescita del 4,6% rispetto allo stesso periodo del 2016 (+3,1% a cambi costanti). Il booking nel corso del trimestre è stato pari a 161 milioni, in aumento del 14,8% rispetto all'anno prima. "Considero straordinaria la crescita del gruppo in questo primo trimestre dell'anno stante l'avvio della nuova organizzazione", ha commentato Valentina Volta, amministratore delegato di Datalogic.