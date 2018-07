Datalogic: bocciatura di Kepler-Cheuvreux fa scattare le vendite sul titolo

Luca Fiore 23 luglio 2018 - 10:11

MILANO (Finanza.com)

Avvio di settimana all’insegna delle vendite per il titolo Datalogic, in rosso sul listino milanese del 6,89% a 30,4 euro. Le vendite sono state innescate dalla decisione di Kepler-Cheuvreux tagliare la valutazione sul titolo della società bolognese da “buy” a “hold”. Segno meno per il prezzo obiettivo che da 33 passa a 32 euro.