Datalogic: +7,6% per i ricavi del quarto trimestre, +1,7% per gli ordini

27 gennaio 2017

MILANO (Finanza.com)

Datalogic ha annunciato di aver chiuso il quarto trimestre con ricavi preliminari per 155 milioni di euro, +7,6% rispetto al quarto trimestre 2015, e ordini acquisiti per 161 milioni, l’1,7% in più su un anno prima.



Sui dodici mesi, i ricavi preliminari delle vendite totalizzano 576 milioni, con una crescita del 7,7% rispetto ai 535,1 milioni del 2015. Il booking sale del 4% a 586 milioni.