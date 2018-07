Cucinelli: ricavi netti prelim. salgono a 269,5 mln di euro nel I semestre

Daniela La Cava 13 luglio 2018 - 08:08

Brunello Cucinelli ha chiuso il primo semestre del 2018, stando ai dati preliminari presentati ieri, con ricavi netti pari a 269,5 milioni di euro, mostrando una crescita del 9% a cambi correnti e dell'11,9% a cambi costanti. I primi sei mesi del 2017 erano stati archiviati con ricavi pari a 247,2 milioni. Una crescita delle vendite che si è registrata sia nei mercati internazionali (+9,8%) sia in quello nazionale (+4,9%). In una nota il gruppo ha sottolineato che l'incremento delle vendite è stato registrato in tutti i canali distributivi: retail (+7,1%), monomarca wholesale (+12,4%) e multimarca wholesale (+10,7%)."Vista la qualità delle vendite possiamo immaginare un altro anno dove gli obiettivi di ulteriore crescita garbata, costante ma comunque a doppia cifra, potranno essere colti”, ha dichiarato l'a.d. Brunello Cucinelli che si attende "un 2019 molto interessante con una bella e auspicata crescita, in linea con gli anni passati.