Creval: presentato il piano industriale, in arrivo aumento di capitale da 700 milioni

Luca Fiore 7 novembre 2017 - 18:53

MILANO (Finanza.com)

Il Cda del Credito Valtellinese oggi ha approvato il Piano Industriale 2018-2020 “RUN2 – Restart Under New-Normality”. Il piano prevede un aumento di capitale fino a 700 milioni la cessione di crediti deteriorati con “GACS” fino a un massimo di 1.600 milioni di euro entro il primo semestre 2018 e altre cessioni per 500 milioni nella seconda parte dell’anno.Saranno chiuse altre 88 filiali, con un target di 350 unità entro fine 2018. Per quanto riguarda il piano di riduzione dell’organico, il target è inferiore alle 3.700 unità a fine piano.A fine piano, il cost/income ratio è visto al 57,5% mentre l’utile dovrebbe attestarsi a 150 milioni di euro.