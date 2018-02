Credem chiude 2017 con utile di 186,5 mln, dividendo di 0,20 euro

Titta Ferraro 9 febbraio 2018 - 09:24

MILANO (Finanza.com)

Credem ha chiuso il 2017 con un utile entto di 186,5 mln di euro, +41,4% a/a. L'indice di redditività del capitale proprio (Roe) risulta pari a 7,4% e la banca ha avanzato una proposta preliminare di dividendo di 0,20 euro per azione, in crescita del 33% rispetto al 2016. Il Cet1 Ratio risulta del 13,32%, 6 punti percentuali al di sopra del livello minimo assegnato da Bce per il 2018 (7,375%).