Cnh Industrial: ricavi salgono a 8 mld$ nel II trimestre

Daniela La Cava 26 luglio 2018 - 14:42

MILANO (Finanza.com)

Cnh Industrial ha chiuso il secondo trimestre 2018 con ricavi consolidati in crescita del 15% a 8 miliardi di dollari e con un utile netto in crescita del 73% a 408 milioni, ovvero 0,29 dollari per azione. L’indebitamento netto industriale è diminuito del 33% a 1,3 miliardi.