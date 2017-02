Cerved: balzo dell’utile 2016, dividendo a 0,247 euro

Luca Fiore 24 febbraio 2017 - 16:48

MILANO (Finanza.com)

Nell’esercizio 2016 i ricavi consolidati del Gruppo Cerved sono aumentati del 6,6% a 377 milioni mentre l’Ebitda adjusted è risultato di 180 milioni, +5,4% nel confronto annuo. Entrambi i dati sono in linea con le stime.



Il risultato netto si è attestato a 48,7 milioni, in netto miglioramento rispetto ai 3,6 milioni dell’esercizio 2015, e il dato adjusted ha totalizzato 92 milioni, +34,2%.



A fine esercizio, l’indebitamento finanziario netto si è attestato a 523,4 milioni, in calo rispetto ai 568,6 milioni al 30 giugno 2016 ma in aumento sui 499,6 milioni al 31 dicembre 2015.



Il Cda ha deliberato di distribuire un dividendo di 0,247 euro (di cui 0,218 euro di dividendo ordinario e 0,029 euro di dividendo straordinario).