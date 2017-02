Cementir chiude 2016 con ricavi in aumento del 6% a oltre 1 mld

Valeria Panigada 13 febbraio 2017 - 16:22

MILANO (Finanza.com)

Cementir ha chiuso il 2016 con ricavi in crescita del 6% a 1,027 miliardi, grazie alla variazione di perimetro relativa all'acquisizione di Sacci e di Compagnie des Ciments Belges (a perimetro costante sono rimasti stabili). Il margine operativo lordo si attesta a 197,8 milioni dai 194 milioni dell'anno precedente, mentre a perimetro costante si è attestato a 177 milioni. "Il buon andamento dei Paesi Scandinavi e della Malesia ha permesso sostanzialmente di compensare i minori risultati realizzati in Turchia, Egitto e Italia. Inoltre le svalutazioni della lira turca e della sterlina inglese successiva alla Brexit, unite alla svalutazione della Sterlina egiziana e agli eventi geopolitici che hanno interessato la Turchia e l'Egitto, hanno determinato un impatto negativo sui risultati del gruppo", ha commentato Francesco Caltagirone Jr., presidente e amministratore delegato di Cementir. Per il futuro il gruppo rimane fiducioso e stima di raggiungere un margine operativo lordo pari a 215 milioni di euro.