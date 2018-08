Cattolica Assicurazioni: utili semestrali in forte crescita grazie a raccolta premi

Valeria Panigada 3 agosto 2018 - 08:12

MILANO (Finanza.com)

Laraccolta premi spinge al rialzo gli utili di Cattolica. La compagnia ha riportato nei primi sei mesi dell'anno un risultato netto pari a 51 milioni, contro 1 milione dell'anno scorso. “I dati che presentiamo oggi mostrano una crescita sostanziale del gruppo, grazie all’incremento dei volumi Vita e Danni e a una più elevata profittabilità tecnica", ha commentato Alberto Minali, amministratore delegato di Cattolica Assicurazioni. Va inoltre segnalato che il primo semestre del 2017 era stato segnato da significative svalutazioni di natura non ricorrente per un totale di 66 milioni. Anche il risultato semestrale di quest'anno risulta penalizzato da alcuni impatti non ricorrenti, per un totale di 12 milioni, come le riserve aggiuntive relative alle polizze TCM “dormienti”, il fondo rischi per la possibile applicazione dell’Iva alle commissioni di coassicurazione e gli mpatti legati alla partenza della partnership con Banco Bpm. La solidità patrimoniale del gruppo è confermata da un Solvency II ratio pari al 160%.