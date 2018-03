Cattolica Assicurazioni: utile in calo, ma raccolta in crescita nel 2017. Proposto dividendo di 0,35 euro per azione

Valeria Panigada 21 marzo 2018 - 08:02

Cattolica Assicurazioni ha chiuso l’esercizio 2017 con una raccolta complessiva di oltre 5 miliardi di euro, in aumento del 5,2% rispetto all'anno prima, grazie alla crescita sia del Vita (+7,5%) sia del ramo Danni (+2,1%). L’utile netto si è attestato a 41 milioni, evidenziando un calo del 46% a causa degli impatti economici di natura non ricorrente contabilizzati e comunicati nella prima metà dell’anno. Alla luce di questi risultati, Cattolica Assicurazioni ha proposto la distribuzione di un dividendo di 0,35 euro per azione, che sarà pagabile a partire dal 23 maggio. Per l'anno in corso, il gruppo guarda a implementare il nuovo piano industriale 2018-2020, presentato lo scorso gennaio, con particolare attenzione alla finalizzazione dell’annunciato accordo distributivo con Banco Bpm e all’avvio dell’operatività.