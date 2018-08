Cassa Depositi e Prestiti: cala utile di gruppo nei primi sei mesi dell'anno

Alessandra Caparello 2 agosto 2018 - 16:29

MILANO (Finanza.com)

Cala l’utile di gruppo a -10%, circa 200 milioni in meno, per la Cassa Depositi e Prestiti nel primo semestre dell’anno, mentre cresce quello della capogruppo (+13%) a 1,4 miliardi di euro. Questi i risultati semestrali approvati dal nuovo cda presieduto dal presidente Massimo Tononi e Fabrizio Palermo come nuovo AD. A pesare sull’utile del gruppo, dice la stessa Cdp in una nota, la cessione di Sia a Poste per circa 600 milioni.In generale il patrimonio netto della capogruppo si attesta a 23,7 miliardi di euro, mentre il patrimonio netto totale si porta a 35,4 miliardi, in lieve flessione a causa dei dividendi distribuiti (rispettivamente 24,4 miliardi e 35,9 miliardi al 31 dicembre 2017).