Campari: titolo perde quota (-5%) in Borsa dopo semestrale sotto attese

Daniela La Cava 3 agosto 2017 - 12:26

MILANO (Finanza.com)

Campari ha registrato nel primo semestre 2017 un utile netto di gruppo in crescita del 61,7% a 108,6 milioni di euro, mentre l'utile netto rettificato (al netto di rettifiche operative e finanziarie e di effetti e benefici fiscali) si è attestato a 93,5 milioni, mostrando una crescita del 21,1% rispetto a un anno prima. L’Ebitda rettificato è aumentato dell'11,5% a 191,7 milioni, mentre l'Ebit rettificato è stato 163,4 milioni, in aumento del +11,6% (+2,9% variazione organica). Nel primo semestre del 2017, le vendite nette del gruppo sono state pari a 844,7 milioni, registrando un incremento del +13,5 per cento. Dati in crescita, ma inferiori alle aspettative del mercato che pronosticava vendite pari a 851,7 milioni e un Ebit rettificato di 170 milioni.E nonostante i numeri in crescita il mercato non sembra apprezzare queste indicazioni: il titolo Campari sta perdendo quota e ora cede oltre il 5 per cento.