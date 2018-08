Cairo Communication: nel I semestre ricavi stabili ma utile in aumento

Valeria Panigada 8 agosto 2018 - 14:41

MILANO (Finanza.com)

Cairo Communication ha archiviato il primo semestre dell'anno con ricavi pressoché stabili (su base omogenea) a 678,1 milioni e un utile netto in aumento a 29,6 milioni dai 19,9 milioni del corrispondente periodo del 2017. In crescita anche l'Ebitda e l'Ebit pari rispettivamente a 96,5 milioni e 67,4 milioni (da 85,2 milioni e 53,2 milioni dell'anno prima). L’indebitamento finanziario netto consolidato è pari a 243,2 milioni, in calo di 19,9 milioni rispetto al 31 dicembre 2017 e di 102,4 milioni rispetto al 30 giugno 2017.