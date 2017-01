CNH Industrial: nel IV trimestre ricavi e utile in calo ma sopra le attese

Valeria Panigada 31 gennaio 2017 - 14:49

MILANO (Finanza.com)

CNH Industrial ha chiuso il quarto trimestre del 2016 con ricavi in calo del 2% a 7 miliardi di dollari e un utile netto di 96 milioni di dollari, più che dimezzato rispetto ai 231 milioni di dollari del corrispondente periodo del 2015. Su base rettificata l'utile netto si è attestato a 197 milioni di dollari, ossia 0,14 dollari per azione, meglio delle attese degli analisti ferme a 0,12 dollari per azione. Sopra le attese anche i ricavi delle attività industriali pari a 6,68 miliardi di dollari (consensus a 6,66 miliardi).

Sull'intero anno il gruppo delle macchine agricole ha riportato un rosso di 249 milioni di dollari a causa di una serie di svalutazioni e oneri straordinari. Il consiglio di amministrazione di CNH Industrial intende comunque proporre all’assemblea un dividendo di 0,11 euro per azione ordinaria. Confermate le stime per il 2017: l'utile netto rettificato è visto tra 0,39 e 0,41 dollari per azione e i ricavi da attività industriali dovrebbero raggiungere i 23 e i 24 miliardi di dollari.