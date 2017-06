CHL: via libera del Cda all’aumento di capitale da 4 milioni di euro

Luca Fiore 8 giugno 2017 - 11:55

MILANO (Finanza.com)

Il Gruppo CHL ha chiuso l’esercizio 2016 con un risultato netto consolidato negativo per 4,5 milioni, in peggioramento di 2,6 milioni rispetto a un anno prima. Il Cda della società ha deciso di varare un aumento di capitale da circa 4 milioni di euro.



“Al fine di portare avanti il progetto di rilancio industriale del Gruppo CHL, avviato con l’operazione di integrazione col Gruppo Terra, nonché per far fronte agli impegni a breve termine e per ottenere l’adeguata copertura finanziaria per i prossimi 12 mesi, il Consiglio di Amministrazione ha altresì esercitato la delega ex art. 2443 c.c. ad esso conferita dell’Assemblea Straordinaria del 12 giugno 2013 e ha deliberato un aumento del capitale sociale di circa 4 milioni di euro, a pagamento, scindibile e offerto in opzione a tutti i soci e possessori di obbligazioni convertibili CHL”.



Sul listino milanese il titolo segna un calo del 4,14% a 0,0278 euro.