CDP: balzo dell’utile 2017, +20% per le risorse mobilitate

Luca Fiore 28 marzo 2018 - 13:06

MILANO (Finanza.com)

Il 2017 della Cassa Depositi e Prestiti si è chiuso con un utile netto di CDP Spa di 2,2 miliardi (+ 33% circa rispetto al 2016) e un utile netto consolidato pari a 4,5 miliardi (1,2 miliardi nel 2016), di cui 2,9 miliardi di pertinenza della Capogruppo (da 0,22 miliardi).“Sulla dinamica dell’utile hanno inciso positivamente l’aumento del margine di interesse e il minor costo del rischio, sia sui crediti che sugli investimenti in equity”, riporta la nota dell’Istituto.Il margine d’interesse si è attestato a circa 3 miliardi, +25% sull’esercizio precedente, “nonostante un contesto di tassi di mercato ancora sfavorevole”. L’aumento del margine d’interesse è stato ottenuto “sia grazie al miglioramento del rendimento delle attività fruttifere che per la riduzione del costo delle passività, a seguito di una gestione attiva dell’ALM e della tesoreria”.L’ammontare delle risorse mobilitate è risultato in crescita di circa il 20%.