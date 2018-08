Buzzi Unicem: ricavi in calo nel semestre, crescono utili

Alessandra Caparello 2 agosto 2018 - 15:40

MILANO (Finanza.com)

Calano i ricavi per la Buzzi Unicem nei primi sei mesi dell’anno toccando -1,2% a quota 1,337 miliardi di euro. Cala anche il margine operativo lordo del 5,7% a 227,4 milioni di euro.Crescono invece gli utili del 3,4% arrivando a quota 123,4 milioni di euro. In aumento l’indebitamento netto al 30 giugno 2018 a 894 milioni di euro in aumento di 31 milioni e mezzo rispetto al 31 dicembre 2017. Il flusso di cassa del primo semestre è stato di 227,4 milioni, contro 227,9 milioni del primo semestre 2017.“Il livello di attività dei primi sei mesi del 2018 è risultato a livello consolidato abbastanza simile allo stesso periodo dell'anno precedente, quindi non coerente con le ipotesi di crescita moderata che avevamo inizialmente prospettato per l'esercizio in corso”.