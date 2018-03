Buzzi Unicem: balzo dell’utile 2017, dividendo in aumento

Luca Fiore 28 marzo 2018 - 16:24

MILANO (Finanza.com)

L’esercizio 2017 di Buzzi Unicem si è chiuso con un fatturato di 2,8 miliardi, +5,1% nel confronto annuo, e un utile di 395 milioni, contro i 149 di 12 mesi prima. In parte, il balzo è riconducibile ad una riduzione di 166 milioni delle passività fiscali differite, indotta dal taglio dell’aliquota negli Stati Uniti.A fine esercizio l’indebitamento si attestava a 862,5 milioni, in riduzione di 79,1 milioni rispetto a fine 2016.Il Cda proporrà la distribuzione di un dividendo di 12 centesimi per azione ordinaria e 20,4 per le risparmio (10 centesimi nel 2016 per entrambe le categorie).