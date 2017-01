Brunello Cucinelli: titolo positivo in attesa dei dati preliminari 2016

Luca Fiore 9 gennaio 2017 - 12:03

MILANO (Finanza.com)

Dopo la chiusura degli scambi a Piazza Affari, Brunello Cucinelli diffonderà i numeri relativi i ricavi preliminari nell’esercizio 2016. Gli analisti di Websim stimano un fatturato trimestrale di circa 107,1 milioni di euro, +10,8% nel confronto annuo. In linea l’andamento nell’intero 2016, visto in aumento del 10 per cento a 455,4 milioni di euro. Al momento il titolo del maison umbra sale dello 0,82% a 20,95 euro.