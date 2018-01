Brunello Cucinelli: ricavi 2017 oltre i 500 milioni, +11% in Italia

Titta Ferraro 9 gennaio 2018 - 08:29

MILANO (Finanza.com)

Crescita a doppia cifra per Brunello Cucinelli nel 2017. I ricavi della casa di moda italiana specializzatanel cashmere sono stati di 503 milioni, in crescita del 10,4% a cambi correnti rispetto all'anno precedente, con un +11,2% in Italia. Crescita sostenuta anche in Europa (+10,6%), Nord America (+6,5%), Cina (+36,2%) e resto del mondo +5,3%. L'aumento delle vendite si è registrato in tutti i canali distributivi: monomarca retail +19,6%, monomarca wholesale +1,5%, multimarca wholesale +6,2%.L'indebitamento finanziario netto è sceso a circa 16 milioni rispetto ai 51 milioni precedenti grazie alla generazione di cassa e alla gestione positiva del capitale circolante commerciale. Gli investimenti sono stati pari a 35 milioni.Guardando al 2018 gli ordini riguardanti la primavera estate "sono stati particolarmente interessanti e, vista l'ottima stagione nei sell-out dell'inverno, immaginiamo anche per quest'anno una bella crescita a due cifre sia del fatturato che dei profitti", ha commentato Brunello Cucinelli, presidente e amministratore delegato della società.