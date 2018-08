Brunello Cucinelli: buone nuove dai conti, prese di beneficio sul titolo

Luca Fiore 29 agosto 2018 - 13:02

Il primo semestre della Brunello Cucinelli si è chiuso con ricavi per 269,5 milioni, +9% su un anno prima e un Ebitda in aumento dell’11,2% a 46,2 milioni. Crescita a due cifre anche per l’utile normalizzato, salito a 23,8 milioni, +19,72%. “Immaginiamo un 2018 in crescita a doppia cifra sia dell’Ebitda che dei profitti”, ha commentato il Presidente e Ad Brunello Cucinelli.“Utile meglio delle stime grazie a utili su cambi e meno minorities, legate al recente riacquisto delle minoranze nella controllata Russa”, si legge nella nota odierna diffusa da Equita, e “outlook sempre molto positivo, grazie al buon sell-out delle collezioni Autunno/Inverno nei negozi e al trend degli ordini per la Primavera/Estate (campagna uomo già chiusa, donna a metà)”.“Possibile profit-taking nel breve”, rimarca l’analista Paola Carboni e, non a caso, nonostante numeri positivi il titolo BC a Milano segna un calo del 6,57% a 37 euro.