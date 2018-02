BasicNet: +1,1% per i ricavi 2017, utile lordo stabile a 15 milioni

Luca Fiore 19 febbraio 2018 - 17:28

MILANO (Finanza.com)

Stando alle indicazioni preliminari, BasicNet ha chiuso l’esercizio 2017 con vendite aggregate dei licenziatari commerciali e produttivi a 747,8 milioni di euro (+1,1% a cambi correnti, +3,9% a cambi costanti). L’Ebitda si è attestato a 23 milioni di euro (+7,2%) mentre l’Ebit è risultato pari a 16,6 milioni (+9,1%).Il risultato lordo è risultato pari a 15 milioni di euro, in linea con i 14,9 milioni dell’esercizio precedente, mentre l’indebitamento finanziario segna un aumento da 49,5 a 61,5 milioni per effetto dei finanziamenti assunti nell’esercizio per complessivi 16,2 milioni di Euro, “principalmente a supporto dell’acquisto del marchio Sebago e degli investimenti per il settore retail”.