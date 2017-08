Banco BPM: accordo con Anima per la cessione di Aletti

Luca Fiore 4 agosto 2017 - 18:41

MILANO (Finanza.com)

Banco BPM e Anima Holding hanno sottoscritto in un Memorandum of Understanding per la cessione a quest’ultima del 100% del capitale di Aletti Gestielle SGR. Il controvalore dell’operazione è di 700 milioni di euro interamente pagati per cassa al closing, incrementato di un importo da pagarsi in via dilazionata a 180 giorni pari al patrimonio netto in eccesso e agli utili di periodo maturati fino al closing (stimati indicativamente a 250 milioni).“Inoltre, sono state poste le premesse per l’avvio di un progetto di ulteriore possibile ampliamento del perimetro della partnership attraverso il trasferimento al gruppo Anima delle attività di gestione in delega in ambito assicurativo attualmente svolte da parte di Banca Aletti per conto di alcune joint venture assicurative di cui Banco BPM è attualmente parte”.Il progetto apporterebbe comunque al gruppo Anima (tramite Aletti SGR) circa 11 miliardi di euro di deleghe ed è stato ad oggi valorizzato in via indicativa in un importo pari ad ulteriori 150 milioni di euro.“L’accordo raggiunto prevede che la partnership strategica tra Banco BPM e Anima e i relativi accordi commerciali di distribuzione di prodotti siano applicabili su tutto il perimetro del Gruppo Banco BPM per una durata di 20 anni dal closing”.