Banca Sistema: al 31 dicembre 2018 utile netto pari a 27,2 milioni

Alessandra Caparello 8 febbraio 2019 - 14:43

MILANO (Finanza.com)

Utile netto in crescita pari a 27,2 milioni (26,8 milioni nel 2017) per Banca Sistema. L’utile prima delle imposte al 31 dicembre 2018 è di 42,1 milioni, in aumento del 8% rispetto al 2017, mentre lLe commissioni nette, pari a 15,3 milioni, risultano in forte aumento a/a (+43%), grazie alla maggiore crescita delle commissioni factoring.Lo stock dei crediti deteriorati lordi – come si legge in una nota del gruppo - aumenta rispetto al 31 dicembre 2017 (225,2 milioni rispetto a 143,3 milioni) prevalentemente per effetto della crescita delle inadempienze probabili (87,2 milioni rispetto a 24,1 milioni) e delle sofferenze (57,5 milioni rispetto a 44,6 milioni), relative al business factoring verso Pubblica Amministrazione. L’aumento delle inadempienze probabili nel quarto trimestre 2018 è ascrivibile all’esposizione factoring verso Pubblica Amministrazione. Il rapporto tra le sofferenze nette ed il totale della voce crediti verso la clientela è invariato rispetto al 2017, pari al 1,7%, restando a livelli contenuti. Al 31 dicembre 2018 i coefficienti patrimoniali1 sono in calo rispetto al 31 dicembre 2017 a fronte della crescita degli impieghi e risultano ampiamente superiori ai requisiti minimi: il CET1 ratio è pari al 11,0% (11,9% al 31 dicembre 2017), il TIER 1 ratio pari al 11,6% (12,6% al 31 dicembre 2017, mentre il Total Capital ratio è pari al 13,7% (15,3% al 31 dicembre 2017).