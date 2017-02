Banca Sella: utile in aumento nel 2016, CET1 sale al 12,23%

Luca Fiore 10 febbraio 2017 - 16:51

MILANO (Finanza.com)

Il Gruppo Banca Sella ha chiuso il 2016 con un utile netto consolidato di 79,8 milioni di euro, ai 28,5 milioni dell’anno precedente. “Sul risultato –si legge nella nota della società- hanno inciso alcune componenti non ricorrenti, derivanti in particolare dall’acquisizione di Visa Europe da parte di Visa Inc e dalla cessione ad HDI Assicurazioni di Cba Vita”.



Al netto dei fattori non ricorrenti, l'utile netto consolidato avrebbe registrato una crescita da 10 a 17,8 milioni di euro.



Migliora anche la posizione patrimoniale: il CET1 Phased in è salito al 12,23% (era 11,59% a fine 2015), il CET1 Fully loaded è al 12,10% e il Total Capital Ratio è al 14,16% (era 14,29% a fine 2015).