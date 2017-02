Banca Mediolanum: utile netto in calo nel 2016. Proposta dividendo 0,24 euro

Marco Berton 21 febbraio 2017 - 14:21

MILANO (Finanza.com)

Banca Mediolanum ha terminato l'esercizio 2016 registrando un utile netto consolidato di 393,5 milioni, in calo del 10% rispetto al risultato dell'anno precedente. Lo comunica la società attraverso una nota sottolineando come la raccolta netta in Italia è stata positiva per 5.638 milioni di euro; la raccolta netta in fondi si e' attestata a 3.599 milioni di euro e gli impieghi alla clientela retail hanno raggiunto 6.855 milioni di euro, in crescita del 9% rispetto al 31 dicembre 2015.

Il totale delle Masse gestite e amministrate è salito a 77,85 miliardi di euro, +10% rispetto a fine 2015, mentre il Common Equity Tier 1 Ratio (CET1) pro-forma al 31 dicembre 2016 è pari a 20,0%, "uno dei più alti tra i Gruppi Bancari italiani ed europei".

Il Consiglio ha deliberato di proporre all'assemblea dei soci un saldo dividendo relativo all'utile 2016 di 0,24 euro per azione. Il dividendo verrà distribuito a partire dal 26 aprile 2017, con stacco cedola il 24 aprile 2017. Considerando l'acconto sul dividendo distribuito a novembre 2016, pari a 0,16 euro per azione, il totale dei dividendi relativi all'esercizio 2016 ammonta a 0,40 euro per azione.