Banca Mediolanum: utile 2017 a 380 milioni, cedola a 40 centesimi

Luca Fiore 12 febbraio 2018 - 13:28

MILANO (Finanza.com)

Banca Mediolanum ha chiuso l’esercizio 2017 con un utile netto di 380 milioni di euro, in calo rispetto ai 393,5 milioni di un anno prima e di poco sotto i 386 milioni stimati dagli analisti di Equita.Sostanzialmente in linea con le stime invece le commissioni di performance, passate a 235,6 a 213,5 milioni (212 milioni per Equita), e le commissioni di gestione, salite del 15% a 976 milioni (975 milioni).Il saldo dividendo relativo all’utile 2017 è di 0,20 euro per azione, che, considerando l’acconto, porta il totale a 0,40 euro per azione.Per quanto riguarda gennaio 2018, la raccolta netta totale ammonta a 167 milioni mentre la raccolta netta in Fondi e Gestioni è pari a 196 milioni.