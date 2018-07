Banca Mediolanum: nel II trimestre utile salito a 116 milioni, -11% nel semestre

Valeria Panigada 31 luglio 2018 - 15:03

MILANO (Finanza.com)

Banca Mediolanum ha chiuso il secondo trimestre dell'anno con un utile netto di 116 milioni di euro. Si tratta del miglior risultato degli ultimi sei trimestri. Guardando ai primi sei mesi, l'istituto di Basiglio ha riportato un utile di 175,3 milioni, in calo dell'11% rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso, che però era stato influenzato da alcuni eventi straordinari: vendita di Banca Esperia e, ricorda la banca, mercati finanziari che avevano condizionato positivamente i titoli valutati a fair value. Il totale delle masse gestite e amministrate è salito a 76.161 milioni, in aumento del 5% rispetto al 30 giugno 2017.