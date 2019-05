Banca Imi: utile primo trimestre sale a 240 mln di euro

Daniela La Cava 7 maggio 2019 - 16:44

MILANO (Finanza.com)

Banca Imi ha mandato in archivio il primo trimestre 2019 con un utile netto consolidato di 240 milioni di euro, in rialzo del 27,7% rispetto ai 188 milioni del 31 marzo 2018, "grazie all’andamento dei ricavi, caratterizzati da un robusto livello di interessi netti e dai profitti da operazioni finanziarie". Crescita a doppia cifra nei primi tre mesi dell'anno anche per il margine di intermediazione consolidato che è salito del 18,7% a 517 milioni e per il risultato della gestione operativa che è aumentato del 25,8% a 401 milioni. Il cost/income ratio è al 22,5% rispetto al precedente 26,9%.La banca d’investimento del Gruppo Intesa Sanpaolo indica inoltre che il totale attivo di bilancio supera i 195 miliardi dai 165 miliardi del 31 dicembre 2018. Coerentemente, si legge nella nota, i risk weighted assets salgono a 34,4 miliardi dai precedenti 30,1 miliardi al 31 dicembre 2018; la crescita è equamente dovuta ai requisiti richiesti per rischio di credito e per rischio di mercato.