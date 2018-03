Banca Ifis: cda approva conti 2017, verrà proposto dividendo di 1 euro ad azione

Daniela La Cava 6 marzo 2018 - 15:25

MILANO (Finanza.com)

Il consiglio di amministrazione di Banca Ifis ha approvato il progetto di bilancio relativo all’esercizio 2017, confermando i risultati preliminari presentati lo scorso 8 febbraio scorso. Il board della società veneta proporrà all'assemblea degli azionisti, che si riunirà il prossimo 19 aprile, il pagamento di un dividendo pari a 1 euro per azione. Lo stacco cedola è previsto il prossimo 23 aprile con record date il 24 aprile e messa in pagamento dal 25 aprile."Abbiamo annunciato, anche per quest’esercizio, un dividendo in crescita: un segnale di solidità e di riconoscenza agli azionisti che continuano ad apprezzare il nostro lavoro e i progetti futuri che la banca sta costruendo", ha dichiarato il presidente di Banca Ifis, Sebastien Egon Fürstenberg.