Banca IMI: utile in calo nei primi nove mesi, Total Capital Ratio sale al 16,6%

Luca Fiore 7 novembre 2017 - 17:11

MILANO (Finanza.com)

Il consuntivo dei primi nove mesi di Banca IMI fa segnare un utile netto consolidato di 422 milioni di euro, in flessione del 25,5% rispetto ai 566 milioni del 30 settembre 2016, “essenzialmente –riporta la nota diffusa dalla banca d’investimento del Gruppo Intesa Sanpaolo - per l’evoluzione nel margine di intermediazione, che ha scontato le minori opportunità offerte dai mercati nei primi mesi dell’esercizio”.Il margine di intermediazione a fine settembre si posiziona a 1.073 milioni, - 12,4% rispetto a un anno prima. Il Total Capital Ratio sale al 16,6% dal precedente 14,9% e non tiene conto del risultato di periodo.