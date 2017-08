Banca IFIS: utile sopra quota 100 milioni nei primi sei mesi, CET1 in aumento

Luca Fiore 8 agosto 2017 - 12:52

MILANO (Finanza.com)

Il primo semestre di Banca IFIS si è chiuso con un margine di intermediazione in aumento del 65,7% a 250 milioni di euro e un risultato netto della gestione finanziaria salito del 98,7% a 268,5 milioni. Balzo anche dell’utile netto, in aumento del 165% a 103,7 milioni.Il coverage ratio delle sofferenze lorde verso le imprese si attesta al 90,7% (-1,3%) mentre il Common Equity Tier 1 (CET1) è pari al 16,4% (15,7% al 31 dicembre 2016).“Abbiamo corso molto in questi mesi ma la strada è ancora lunga e il potenziale per la Banca è ampio, le opportunità di sviluppo enormi”, ha detto l’Ad Giovanni Bossi.Sul listino di Piazza Affari, il titolo IF passa di mano a 41,23 euro, l’1,3% in più rispetto al dato precedente.