Banca Generali: utile in flessione nei primi sei mesi, masse sopra quota 58 miliardi

Banca Generali nel corso dei primi sei mesi ha portato le masse gestite e amministrate per conto della clientela salite a 58,1 miliardi di euro (+11%), con nuovi flussi netti per 3,15 miliardi (11% delle masse iniziali su base annualizzata).Causa un “contesto di mercati finanziari contrastati, sia sul fronte azionario, sia obbligazionario” l’utile netto ha segnato un calo del 14% su base annua attestandosi a 92,6 milioni “per la significativa riduzione delle componenti di ricavo più variabili dipendenti dai mercati stessi (performance fees -70%), che in parte è stata compensata dalla forte crescita delle attività ricorrenti e dall’azione di contenimento dei costi”.Al netto delle prime voci più volatili l’utile netto ricorrente è salito del 65% a 58,1 milioni.